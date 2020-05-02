» رئيس جهاز العاشر: لنا نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي

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الاسكان

إكسترا نيوز

العاشر من رمضان

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جاري العمل على استكمال وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الأندلس بالمدينة، والتي تحتوي على 12 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية.
وأضاف"شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 42 ألف وحدة سكنية من إجمالي الوحدات بالمدينة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية المتبقية، حيث سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بالكامل في نهاية 2020.
وتابع:"المدينة لها نصيب الأسد من وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى المدن الجديدة، حيث يوجد بها نحو 57 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن كافة العاملين في مشروع الإسكان الاجتماعي ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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