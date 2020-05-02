  • السبت 02 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد أبو بكر

خبر سار يخص العالقين بالخرطوم و الإمارات.. قريبا

بالفيديو.."كوكا" يتقدم لمصر علي زامبيا في الشوط الأول

مفاجأة.. الأهلى يخطط لضم "كوكا"

الملك سلمان

الإعلان عن إصلاحات جديدة في السعودية

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

ليال سعد

فنان يتحرش بإعلامية شهيرة على الهواء:" مش طريقة لتفجير الكبت"

أطنان من الذهب" فضيحة" تلاحق هذه الدولة.. ما علاقة إيران

أطنان من الذهب" فضيحة" تلاحق هذه الدولة.. ما علاقة إيران

وزيرة الصحة

بشرى.. وزيرة الصحة: شفاء أول حالتين بهذا العلاج الجديد

إذاعة الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة تاريخية لتغيير المنطقة

اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة معداتها

الأم المتهمة

مشهد مرعب.. تقطع رأس ابنتها وتسير بها عارية في الشارع (صور)

ارشيفية

نائبة:"اللي مش هيقعد في البيت هيتقعد في المستشفى"

بالصور.. تركيب الكباش الأربعة في ميدان التحرير

الصفحة الأخيرة

وزير السياحة
وزير السياحة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير

#

بالصور.. أبرز مشاهد المواطنين في جنازة مبارك

#

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

#

إعدام مغتصبي طفلة في ميدان عام بدولة عربية

القاهرة

ميدان التحرير

الكباش الاربعة

تمت في الساعات الأولي من فجر اليوم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار علي الصفحة الرسمية للمجلس أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.
 كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ25 ألف إصابة
» مريم حسين تهاجم رامز جلال : أنت نجم التفاهة
» بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص
» خسائر فادحة بانتظار الدورى الإنجليزي
» ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار
» يتحرش بمريضاته أثناء الفحص.. ماذا حدث
» تطوير اختبار يكتشف فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض
» حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو
» إرسال أول امرأة إلى القمر في 2024
» شيء غريب في أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية
» رئيس جهاز العاشر: لنا نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية