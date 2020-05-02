بالصور.. تركيب الكباش الأربعة في ميدان التحرير

02 مايو 2020 - 01:11 م

تمت في الساعات الأولي من فجر اليوم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار علي الصفحة الرسمية للمجلس أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.