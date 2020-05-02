أول قرار لـ "كهربا" بعد ظهوره مع رامز

02 مايو 2020 - 12:46 م

حذف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، اسم خطيبته "نورهان"، شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح، من على حسابه الشخصي، وفي المقابل قامت "نورهان" هي الأخرى بحذف اسمه أيضا من على حسابها الشخصي.

وكان "كهربا" ونورهان أعلنا مند أقل من 3 أشهر خطبتهما عن طريق كتابة كل منهما اسم الآخر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن اللاعب كان ضمن ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر».