بريطانيا : علاج " كورونا" لن نصل إليه قبل 2036

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متابعات- أمينة عبد العال

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نيويورك

بريطانيا

كورونا

تداولت  وسائل إعلام بريطانية أنباء صادمة عن لقاح فيروس"كورونا" المستجد لافتين إلي أنه من الصعوبة الحصول عليه قبل عام 2936 ، مؤكدين أنه بالرغم من زعم العلماء الصينيين بأن اللقاح ضد "كوفيد 19" قد يكون متاح هذا الصيف إلا أنه لن يتوفر قبل وقت طويل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقريرها الذي نشرته "البوابة نيوز" أن الباحثين يتسابقون لإيجاد لقاح للفيروس القاتل إلا أن إنتاجه يستغرق أكثر من عقد من الزمن من بداية البحث إلي التجارب السريرية  والتصنيع والتوزيع.

وأشارت الجداول الزمنية التي نشرتها صحيفة"نيويورك تايمز" إلي أنه من خلال الأبحاث والموافقات ستستغرق حوالي 16 عاما قبل أن يتوافر اللقاح علي نطاق واسع.

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس"كورونا" تجاوزت 3 مليون إصابة فيما تجاوزت الوفيات 235.519 شخص حول العالم.


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