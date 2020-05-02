داعية: أهل الشر ضحك عليهم الشيطان

02 مايو 2020 - 12:20 م

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن أهل الشر اتبعوا الشيطان، وباعوا أنفسهم ووطنهم له في غفلة منهم، قائلا :" الشيطان ضحك عليهم و غرهم ، مؤكدًا أن مصر لن تكون عاجزة.



وأضاف "عبد الرازق"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، بأن المفسدين في الأرض لن ينالوا من ارض مصر بفضل قوة شعبها وجيشها شيئا.



ونعي عبد الرازق، شهداء القوات المسلحة المصرية في بئر العبد، قائلا :" فازوا بالشهادة في شهر رمضان ببركة أرض سيناء".

