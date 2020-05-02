كريمة: إسقاط الجنسية عن هؤلاء أمر إلهي

02 مايو 2020 - 11:59 ص

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، بإسقاط الجنسية على كل شخص يقوم بالاعتداء على جنود مصر من قوات الجيش والشرطة.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"المذاع على قناة صدى البلد ، إن إسقاط الجنسية عن هؤلاء الخونة أمر إلهي، فهو جزاء الأوغاد الذين يعتدون على خير أجناد الأرض ،اللعنة تحاصر المعتدين أينما كانوا ويستحقون تطبيق الإرجاف عليهم.



وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية :" القلب يعتصر بالأسى والألم بعد سقوط عدد من الشهداء أمس في بئر العبد بسيناء، مؤكدا أن مصر تدفع ضريبة عن العالم في مواجهة الإرهاب."

