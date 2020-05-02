» 1500 نوع سلاح ممنوع في هذه الدولة

02 مايو 2020 - 11:57 ص

أعلنت كندا الحظر علي 1500 نوع من أنواع الأسلحة الهجومية بعد الهجوم المسلح في إبريل الماضي، والقانون الجديد الذي أقره رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يشمل بيع ونقل واستيراد واستعمال ويبدأ تنفيذها منذ اليوم، علي أن يحظي مالكو الأسلحة بعفو لمدة عامين للالتزام بالقانون.

ولفت رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي نشرته " الشروق " إلي أنه سيتم الإعلان عن قانون قريبا لإعادة شراء الأسلحة بعد أن يتم إقراره ، مضيفا أن معظم مالكي الأسلحة مواطنون ملتزمون بالقانون لكن الأسلحة الهجومية الغير مفيدة مصممة لغرض واحد وهو قتل أكبر عدد من الناس في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن العديد من حوادث إطلاق النار حدثت في كندا كان أبرزها الهجوم علي المسجد في كيبك 2017 ، والشارع التجاري في تورنتو في 2018 ، وأخيرا الهجوم الذي وقع في 19 إبريل الماضي في مقاطعة نوفا سكوشا وهو يعتبر الأعنف في تاريخ كندا.