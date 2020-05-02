» "كاف" يهنئ عميد لاعبي العالم بعيد ميلاده

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كاف

عيد ميلاد

أحمد حسن

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اللاعب أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب الفراعنة، بعيد ميلاده الـ 45، حيث ولد الصقر في الثاني من مايو عام 1975.

وكتب  "كاف" عبر "تويتر": "عميد لاعبي العالم بـ 184 مباراة دولية.. للاعب الإفريقي الأكثر تتويجًا بـ كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 مرات، منهم ثلاث مرات متتالية.. أفضل لاعب في عامي 2006 و2010.. يُكمل اليوم أسطورة الكرة المصرية والإفريقية أحمد حسن عامه الـ45".



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