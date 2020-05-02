سر خطير عن مسلسل" ظل الرئيس"..الكاتب مهم

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كمبوند

روي الفنان أحمد فلوكس، بعضا من أسراره الشخصية علي الهواء لأول مرة ، قائلا :"إنه في عام 2014 لم يجد عملا وكان يلجأ إلى شقيقته الصغرى والتي كانت تعطيه 50 جنيه يوميا".

وأضاف "فلوكس" خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"والذي تقدمه إيناس الدغيدي، قائلا :" ربنا رزقني برزق القطط ،معقبا :" قطط الكمبوند كلها بتيجي تولد عندي، حتى زاد ما كانت تعطيه أختي إلى 100 جنيه يوميا أنا و القطط".

و تابع :"اتعلمت ساعتها أن ربنا لما بيبعت رزق مش بيكون ليا لوحدي ،اتعلمت أن رزقي اللي بيجيلي ده مش ليا، واتعلمت الدرس"، موضحا أن وبعد تلك الواقعه رزقه الله بتقديم برنامج بأجر.

وأوضح أنه وبعد ظهوره بمسلسل "العراف" قد عاش عامان بدولة الإمارات مع ابنه، وحينها قام بكتابة عمل باسم "ظل الرئيس" وهو العمل الذي تم سرقته فيما بعد من "ريمون مقار" ليقوم بالاستعانة بالنجم ياسر جلال.

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