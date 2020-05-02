» إصابة سفير مونديال قطر 2022 بفيروس كورونا

محمد عبد الحارس
أعلنت الصحف القطرية إصابة اللاعب الدولي السابق عادل خميس السفير الحالي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.
وغرد الحساب الرسمي للجنة مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر "تويتر" قائلا : "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم للأسف تشخيصه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وتم نقل عادل خميس لقضاه فترة الحجر الصحي في مستشفيات العزل بالعاصمة القطرية الدوحة.
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