طبيب: بعض مصابي كورونا مهما عملنا هيموتوا

02 مايو 2020 - 10:46 ص

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي"، إن 80% من مصابي كورونا اللي بيوصلوا لجهاز التنفس الصناعي بيموتوا ، ولذلك الحل الوحيد للإنقاذ للحالات المتأخرة هي البلازما ولكن صعب الحصول عليها لأنها تحتاج لمتبرع.

و حذر خضر، خلال مداخلة هاتفية ، برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب ، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، قائلا :"إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا وكل المحاولات معهم للشفاء تفشل ويتوفوا، ومهما عملنا هيموتوا".

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي" ،:" إن هناك أشخاصا سيصابون بالفيروس ويشفون منه ولا تظهر أي أعراض و وغير معروف الأسباب، ولذلك الوقاية خير من العلاج".

