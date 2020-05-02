طبيب: بعض مصابي كورونا مهما عملنا هيموتوا

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قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي"، إن 80% من مصابي كورونا اللي بيوصلوا لجهاز التنفس الصناعي بيموتوا ، ولذلك الحل الوحيد للإنقاذ للحالات المتأخرة هي البلازما ولكن صعب الحصول عليها لأنها تحتاج لمتبرع.
و حذر خضر، خلال مداخلة هاتفية ، برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب ، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، قائلا :"إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا وكل المحاولات معهم للشفاء تفشل ويتوفوا، ومهما عملنا هيموتوا".
وتابع أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي" ،:" إن هناك أشخاصا سيصابون بالفيروس ويشفون منه ولا تظهر أي أعراض و وغير معروف الأسباب، ولذلك الوقاية خير من العلاج".

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