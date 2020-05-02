» أحمد فلوكس يثير الجدل بحديثه عن الزواج

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أحمد فلوكس وهنا شيحه
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طلاق

هنا شيحة

أحمد فلوكس

تصدرت الفنانة هنا شيحة، مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف عن أسباب طلاقها من الفنان أحمد فلوكس بعد وقت قصير من الزواج.
أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه يتمنى أن يرتبط بسيدة جميلة كانت زميلته فى المدرسة، متابعا "أنا بحب أهزر مع الناس على السوشيال ميديا علشان كده قولت الكلام ده على حسابى.. ولكن الرجالة محتاجة فلوس كتير علشان يتجوزوا .. لأن الراجل بيعمل كل حاجة، وأكتر حاجة بتضايقنى فى الجواز كلمة "بنشترى راجل" لأن الجملة ديه لو اتقالتلى هسيبها وهمشى .. جملة صعبة جدا".

وتابع فلوكس، من خلال برنامج برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، مع إيناس الدغيدى، "انا مادخلتش الفن عن طريق والدى بالعكس هو كان رافض .. أنا دارس إعلام قسم تصوير.. وأبويا كان عاوزنى أشتغل فى البيزنس ..وبالفعل أنا دلوقتى فاتح شركة .. لأن الفن مابقاش هو اللى تربينا عليه .. وأكبر دليل على كلامى، أنى كنت بروح الجامعة بميكروباص .. يعنى تعبت فى البداية".

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