بشري سارة.. بدل فاقد لبطاقة التموين من المنزل

02 مايو 2020 - 10:23 ص

بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، قدمت الأجهزة المعنية بوزارة التموين خدمة استخراج بدل فاقد أو بدل تالف للبطاقات التموينية إلكترونيا من المنزل.

وقدم"دعم مصر" خدمة استقبال طلبات بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية إلكترونيا من خلال موقعها ، تتم خطوات الاستخراج كالتالي:

1- الدخول إلي موقع "دعم مصر" و اختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودة أعلي يسار الصفحة.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات والتي تطالب المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة وهي تشتمل علي اسم صاحبها ورقم البطاقة التموينية وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- يضغط المواطن علي كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل علي بيانات البطاقة التموينية.

5- وفي النهاية تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدي إدارة التموين التابع لها البطاقة.