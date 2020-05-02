» الداخلية تعيد الجنسية لـ 13 مصريا و تمنعها عن فلسطيني لدواعٍ أمينة

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وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
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متابعات- أمينة عبد العال

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الداخلية تسقط الجنسية المصرية عن 43 شخصا لهذا السبب

الجنسية

الجنسية المصرية

فلسطيني

دواعي أمنية

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق علي رد الجنسية لـ 13 مواطنا مصريا، بعد أن أسقطت الجنسية عنهم لحصولهم علي جنسيات أجنبية أخري دون موافقة الوزارة.

و قد نشرت الوقائع الرسمية تفاصيل رد الجنسية المصرية وأسماء الأشخاص التي ردت إليهم طبقا للقرار رقم 466 لسنة 2020 .
كما رفض الوزير طلب المواطن الفلسطيني صابر السيد صابر رمضان ، من مواليد البحيرة الأول من يناير 95 منحه الجنسية المصرية تطبيقا لنص المادة الثالثة لقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍٍ أمنية.

وقد نشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 467 لسنة 2020 .





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