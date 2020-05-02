يشعل تويتر.. وصلة رقص لممرضات بجثة كورونا

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وصلة رقص لممرضات بجثة كورونا
وصلة رقص لممرضات بجثة كورونا
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الفيديو

جثة كورونا

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مشهدا غريبا، حيث أظهر عددا من الممرضات يحملن فيما يبدو جثة لأحد ضحايا فيروس كورنا المستجد، بإحدى الطرقات  داخل مستشفى ويقمن بوصلة رقص على غير المعتاد.

وبحسب ما يظهره الفيديو تظهر الممرضات وهن يحملن كيسا بداخله على ما يبدو جثة، مكتوب عليه كوفيد 19.

وجاءت الانتقادات للفيديو عقب نشره على " تيك توك"، لكن لا يظهر ما يؤكد أن الكيس لجثة حقيقية مصابة بكورونا.

بينما يرجح أن من بداخل الكيس هو أحد زملاء الممرضات، وذلك من خلال ما يظهر من لون الحذاء، والملابس.

وجاء في مقابل التعليقات الناقدة لفعل الممرضات تعليقات داعمة، منوهين أن الجثة رمز للمرض، والرقص هو رمز للتغلب عليه.

يذكر أنه انتشر في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لرقصات مماثلة، وذلك بما يعرف برقصة التابوت،  حيث وثق مقطع فيديو بعض الأفارقة يحملون نعشا أو تابوتا ويرقصون به، حيث سمى المقطع عبر السوشيال ميديا، بـ "رقصة التابوت".


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