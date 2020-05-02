» "عارجة ولا مكسحة " فيفي عبده تثير الجدل وتكشف عن زيجاتها

02 مايو 2020 - 09:20 ص

ظهرت الفنانة فيفي عبده ضيفة، مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، في برنامج «راحت علينا»، لتجيب على عدد من الأسئلة الخاصة جدًا في حياتها الشخصية والفنية.



ووجه لها المذيع هشام حداد، سؤالًا قائلًا: «إمرأة و7 رجالة .. راحت عليكي ولا مراحتش عليكي»، لترد فيفي عبده، قائلة: «لأ 5 ليه .. من 5 مواااه الله أكبر .. دوبتهم»، ليرد المذيع: «دوبتيهم؟ هم ماتوا؟»، لترد فيفي: «لا بعد الشر .. أقصد اني ما فضلش معايا منهم إلا جوزي».



وأعاد عليها المذيع السؤال من جهة أخرى: «إمرأة و5 رجالة .. راحت عليكي تصيري إمرأة و6 رجالة في حالة طلاقك بعيد الشر عليكي .. ووتجوزي تاني؟»، لترد فيفي، قائلة: «نعم! .. تاني وتالت وعاشر .. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة؟».



ويعرض للفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي، برنامج «خلي بالك من فيفي» عبر قناة mbc مصر، والذي ينتمي لبرامج المقالب، ضمن الموسم الرمضاني لعام 2020.

