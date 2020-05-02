وزيرة الصحة:"إحنا شعب مؤمن وغلط نعمل كدا"

02 مايو 2020 - 08:54 ص

أبدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،غضبها لتنمر البعض من مصابي فيروس كورونا ،قائلة :"إن الإصابة بفيروس كورنا ليس وصمة عار، معقبة:"إحنا شعب مؤمن، إزاي نوصم ونتنمر بالمصابين ،دا تصرف خاطئ ".



وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، قائلة :"مفيهاش حاجة لو طلع عندي مواطن مصاب بالكورونا".



وناشدت وزيرة الصحة، أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة الاتصال على 105، أو التوجه لأحد مستشفيات الحميات لإجراء المسحة"، منوهة بأن تأخر اكتشاف الإصابة أحد أسباب تضاعف الحالة والأعراض.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

