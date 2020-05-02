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بعد كشفه سر طلاقهما.. أحمد فلوكس: هنا شيحة كانت هتدخل السجن

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هنا شيحة

أحمد فلوكس

كشف الفنان أحمد فلوكس أنه تدخل لإنقاذ طليقته الفنانة هنا شيحة من السجن رغم وقوع الطلاق بينهما.

وقال "فلوكس" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : أكيد لو كانت هنا مكاني كانت هتقوم بنفس التصرف وأنا ممتن ليها إنها وقفت معايا في فترة مرضي.

وفي سياق مقارب ، وقال فلوكس: لم أكن أريد تطليق الفنانة هنا شيحة أبدًا لكنها طلبت ذلك فلم أكن أستطع الرفض.

وأضاف: هنا سيدة بمئة رجل ، ولا يمكن تعويضها ، لكني أيضا رجل صعيدي وصعب ولم يكن من السهل الاستمرار بعد طلبها الطلاق.

وكان "فلوكس" و "هنا شيحة" انفصلا بعد أشهر قليلة من زواجهما دون إعلان الأسباب.

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