» بعد كشفه سر طلاقهما.. أحمد فلوكس: هنا شيحة كانت هتدخل السجن

02 مايو 2020 - 08:30 ص

كشف الفنان أحمد فلوكس أنه تدخل لإنقاذ طليقته الفنانة هنا شيحة من السجن رغم وقوع الطلاق بينهما.



وقال "فلوكس" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : أكيد لو كانت هنا مكاني كانت هتقوم بنفس التصرف وأنا ممتن ليها إنها وقفت معايا في فترة مرضي.



وفي سياق مقارب ، وقال فلوكس: لم أكن أريد تطليق الفنانة هنا شيحة أبدًا لكنها طلبت ذلك فلم أكن أستطع الرفض.



وأضاف: هنا سيدة بمئة رجل ، ولا يمكن تعويضها ، لكني أيضا رجل صعيدي وصعب ولم يكن من السهل الاستمرار بعد طلبها الطلاق.



وكان "فلوكس" و "هنا شيحة" انفصلا بعد أشهر قليلة من زواجهما دون إعلان الأسباب.

