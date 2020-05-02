» بعد كشفه سر طلاقهما.. أحمد فلوكس: هنا شيحة كانت هتدخل السجن

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد فلوكس أنه تدخل لإنقاذ طليقته الفنانة هنا شيحة من السجن رغم وقوع الطلاق بينهما.
وقال "فلوكس" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : أكيد لو كانت هنا مكاني كانت هتقوم بنفس التصرف وأنا ممتن ليها إنها وقفت معايا في فترة مرضي.
وفي سياق مقارب ، وقال فلوكس: لم أكن أريد تطليق الفنانة هنا شيحة أبدًا لكنها طلبت ذلك فلم أكن أستطع الرفض.
وأضاف: هنا سيدة بمئة رجل ، ولا يمكن تعويضها ، لكني أيضا رجل صعيدي وصعب ولم يكن من السهل الاستمرار بعد طلبها الطلاق.
وكان "فلوكس" و "هنا شيحة" انفصلا بعد أشهر قليلة من زواجهما دون إعلان الأسباب.
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