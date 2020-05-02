» شاب سعودي يفحم مذيع الجزيرة بمعلومة محرجة .. وهكذا حاول تبرير موقفه

02 مايو 2020 - 06:58 ص

أحرج شاب سعودي ، مذيع قناة الجزيرة جمال ريان بعدما أكد أن تغريداته الداعمة لدولة قطر تستهدف الحصول على المال.



وقال مغرد سعودي لجمال ريان: "يدعى" فارس: تغريداتك تعتمد على الدولار القطري إذا توقف الدولار ستتوقف أكيد لن تغرد مجانآ وتغريدتك هذه رسالة عطوني أو اتوقف هاتف عملة.



و رد "ريان" قائلا: جمال ريان ، اعلامي محترف ، وصاحب مبدأ، شق طريقه بعرقه ، يبحث عن الحقيقة ، ولا يبحث عن الريال القطري ، يقول كلمة حق للتاريخ ويمضي ، إسأل عنه القطريين والشعوب العربية الحرة .



ليرد مغرد آخر على "ريان" قائلا: ي اعلامي واي مهنيه واي صاحب مبدا و تبحث عن الحقيقه انظر ماذا فعلت مهنيه قناتكم واعلامكم ومجموعه من المرتزقه بالوطن العربي من قتل و تحريض و تشريد و جرائم وتدمير بالاوطان و سوف تحاسبون من رب العالميين عما فعلتم مهما عشتم يا من تمارسون التطبيل وكله من اجل الدولار.

