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شاب سعودي يفحم مذيع الجزيرة بمعلومة محرجة .. وهكذا حاول تبرير موقفه

عرب وعالم

جمال ريان
جمال ريان
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أحمد عادل شعبان

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الجزيرة

جمال ريان

أحرج شاب سعودي ، مذيع قناة الجزيرة جمال ريان بعدما أكد أن تغريداته الداعمة لدولة قطر تستهدف الحصول على المال.

وقال مغرد سعودي لجمال ريان: "يدعى" فارس: تغريداتك تعتمد على الدولار القطري إذا توقف الدولار ستتوقف أكيد لن تغرد مجانآ وتغريدتك هذه رسالة عطوني أو اتوقف هاتف عملة.

و رد "ريان" قائلا: جمال ريان ، اعلامي محترف ، وصاحب مبدأ، شق طريقه بعرقه ، يبحث عن الحقيقة ، ولا يبحث عن الريال القطري ، يقول كلمة حق للتاريخ ويمضي ، إسأل عنه القطريين والشعوب العربية الحرة .

ليرد مغرد آخر على "ريان" قائلا: ي اعلامي واي مهنيه واي صاحب مبدا و تبحث عن الحقيقه انظر ماذا فعلت مهنيه قناتكم واعلامكم ومجموعه من المرتزقه بالوطن العربي من قتل و تحريض و تشريد و جرائم وتدمير بالاوطان و سوف تحاسبون من رب العالميين عما فعلتم مهما عشتم يا من تمارسون التطبيل وكله من اجل الدولار.

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