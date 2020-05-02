» فنان شهير: طلقت مراتي الفنانة عشان أنا راجل صعيدي وصعب

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فلوكس
فلوكس
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هنا شيحة

أحمد فلوكس

كشف فنان مصري شهير أسباب قيامه بتطليق زوجته الفنانة في خبر أثارة حيرة الكثيرين وقتها وبخاصة أنه أتى بشكل مفاجيء.

وقال الفنان أحمد فلوكس في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة": لم أكن أريد تطليق الفنانة هنا شيحة أبدًا لكنها طلبت ذلك فلم أكن أستطع الرفض.

وأضاف: هنا سيدة بمئة رجل ، ولا يمكن تعويضها ، لكني أيضا رجل صعيدي وصعب ولم يكن من السهل الاستمرار بعد طلبها الطلاق.

وكان "فلوكس" و "هنا شيحة" انفصلا بعد أشهر قليلة من زواجهما دون إعلان الأسباب.

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