» حفيدة نبيل الحلفاوي تشعل تويتر بعد نشر صورتها

02 مايو 2020 - 05:50 ص

نشر الفنان نبيل الحلفاوي صورة مع حفيدته ، مؤكدًا أنها من الصور التي يحبها ويعتز بها بشكل كبير.



وقال "الحلفاوي" في تغريدة تعليقا على الصورة: بحب الصورة دي مع حفيدتي. بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة.



وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: ربنا يحفظها و يبارك فيها يا قبطان بعيد عن سؤال حضرتك واضح جدا تعلقها الشديد بحضرتك و واضح كمان حبك اللامحدود لها.



وقال آخر: عقبال ماتشوفها احلي عروسه ياجدو.





وقال ثالث: ماااا شاااء الله...ايه الجمال ده



.ربنا يحفظها و يرعاها دائما ان شاء الله دي هي الدلع كله ل جضرتك على فكرة...و دي اسعد اوقات حياتها لما تاخد حضن من جدو



