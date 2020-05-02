» حفيدة نبيل الحلفاوي تشعل تويتر بعد نشر صورتها

أحمد عادل شعبان
نشر الفنان نبيل الحلفاوي صورة مع حفيدته ، مؤكدًا أنها من الصور التي يحبها ويعتز بها بشكل كبير.
وقال "الحلفاوي" في تغريدة تعليقا على الصورة: بحب الصورة دي مع حفيدتي. بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة.
وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: ربنا يحفظها و يبارك فيها يا قبطان بعيد عن سؤال حضرتك واضح جدا تعلقها الشديد بحضرتك و واضح كمان حبك اللامحدود لها.
وقال آخر: عقبال ماتشوفها احلي عروسه ياجدو.
وقال ثالث: ماااا شاااء الله...ايه الجمال ده
.ربنا يحفظها و يرعاها دائما ان شاء الله دي هي الدلع كله ل جضرتك على فكرة...و دي اسعد اوقات حياتها لما تاخد حضن من جدو
بحب الصورة دي مع حفيدتي.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 1, 2020
بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة. pic.twitter.com/WxE3vooPyJ
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