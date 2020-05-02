أستاذ باثولوجيا تكشف: هل تقى البلازما الأصحاء من كورونا

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كشفت الدكتورة إيمان رفعت المحجوب، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية بمستشفى قصر العينى، طريقة حقن حالات كورونا الحرجة ببلازما المتعافين، موضحًا أن علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين يعطى نتائج إيجابية واعدة.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن العلاج ببلازما المتعافين طريقة قديمة وليست وليدة اليوم في مصر، مستطردة: "مع بداية حالات كورونا، وتعافي بعضهم تم الاحتفاظ ببلازما وتخزينها بطريقة معينة لاستخدامها في علاج المصابين".
وتابع:" الأطباء معرضين للإصابة بكورونا.. وممكن البلازما تفيد كوقاية ويتم من خلالها تطعيم الطقم الطبي العامل بالعزل مع مرض كورونا.. كوقاية ممكن تجيب نتئجة كويسة جدًا.. نراهن على عدد المتبرعين والمتعافين".
وأضافت : "هناك عدة تحاليل تكشف الأجسام المناعية المضادة بالجسم، وقدرة صمودها أمام كورونا، وآخرها كان في بريطانيا يحدد الأجسام المضادة والمناعة ضد كورونا"
وعن الأدوية التي اعلن عنها ترامب، قالت كل يوم يعتمد دواء ويرجع فيه.. وأرى أن العلاج ببلازما المتعافين يتم العمل به عالميًا وله نتائج إيجابية"، مستطردة: "أملى في توقف إصابات كورونا هو عنصر الجو وحرارة الطقس، وأتوقع انخفاضًا مع ارتفاع الحرارة".
وواصلت: "المصريين مش واخدين بالهم كويس من موضوع كورونا بجد.. وياريت يعرفوا يستخدموا الماسك والقفاز.. قدامنا وقت للرهان على وع المصريين".

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