وزير التعليم يعلن موعد وأساليب تسليم الأبحاث

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعلن غدا السبت 2 مايو 2020 أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج.


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