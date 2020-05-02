» إصابة مسئول روسي بارز ونائبه بفيروس كورونا

02 مايو 2020 - 12:50 ص

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف، ونائبه دميتري فولكوف، بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "ياكوشيف وفولكوف أجريا فحص الكشف عن كورونا، لتظهر النتائج إصابتهما بالفيروس".

وأضاف البيان، أن "الوزير سيخضع لمراقبة الأطباء بإحدى مستشفيات العاصمة موسكو، فيما سيقوم بمهامه مؤقتا نائبه الآخر، نيكيتا ستاسيشين".

يأتي هذا، بعد إعلان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الخميس، إصابته بكورونا.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بوريس بيليلكوف، إن ميشوستين سيخضع للعلاح بأحد مستشفيات موسكو.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في روسيا، 114 ألفا و431، توفي منها ألف و169، فيما تعافى 13 ألفا و220.