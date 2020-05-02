برلين.. الشرطة الألمانية تفرق مظاهرة ضد قيود كورونا

02 مايو 2020 - 12:40 ص

فرقت الشرطة الألمانية، الجمعة، جموع متظاهرين في العاصمة برلين، احتجوا على قيود السلطات المفروضة ضمن تدابير فيروس كورونا.



وأفاد مراسل الأناضول أن عشرات من المتظاهرين اجتمعوا في شارع "لينين" قرب ميدان "روزا لوكسمبورغ" وسط العاصمة، للتعبير عن احتجاجهم على قيود كورونا.

وأغلقت الشرطة مداخل الشارع، ولم تسمح للمتظاهرين بالاحتجاج، وأبلغتهم عبر مكبرات الصوت أنهم يقومون باحتجاج غير مرخص ضمن تدابير كورونا.

وطالبت الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، وألقت القبض على عدد من المحتجين الذين لم ينصاعوا لتحذيراتها.

والخميس، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن حكومتها قررت إعادة فتح دور العبادة، والمتاحف، وحدائق الحيوان، وملاهي الأطفال، في إطار تخفيف تدابير كورونا السارية منذ 22 مارس/ آذار الماضي.

وأكدت ميركل في مؤتمر صحفي، أنها ستعيد تقييم التدابير المعلنة في مجال المطاعم، واستئناف مباريات دوري كرة القدم، الأسبوع القادم.

كما أعلنت تمديد حظر إقامة الفعاليات الجماعية لغاية 31 أغسطس/ آب المقبل.