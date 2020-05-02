مدينة أسترالية تسمح برفع الآذان خلال رمضان

سمحت السلطات الأسترالية بمدينة "ملبورن"، برفع الأذان في مسجدين بالمدينة طوال شهر رمضان المبارك.



وتشير الأرقام الرسمية أن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ نحو 604 آلاف شخص، لكن أكثر من 200 مسجد أغلق مؤقتًا بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وتشير الأرقام الرسمية أن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ نحو 604 آلاف شخص، لكن أكثر من 200 مسجد أغلق مؤقتًا بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وسجلت أستراليا 6 آلاف و767 إصابة بكورونا حتى الجمعة، توفى منهم 93 شخصًا فيما تعافى 5 آلاف و745 حالة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وسجلت أستراليا 6 آلاف و767 إصابة بكورونا حتى الجمعة، توفى منهم 93 شخصًا فيما تعافى 5 آلاف و745 حالة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.