مدينة أسترالية تسمح برفع الآذان خلال رمضان

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سمحت السلطات الأسترالية بمدينة "ملبورن"، برفع الأذان في مسجدين بالمدينة طوال شهر رمضان المبارك.
وتعتبر هذه الخطوة بادرة لدعم المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك بالتزامن مع جائحة كورونا.
وقررت بلديتا "هيوم" و"دندنونغ"، وكلاهما موطن للجاليات التركية الكبيرة، السماح برفع الأذان لصلاتي العشاء والجمعة.
وتشير الأرقام الرسمية أن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ نحو 604 آلاف شخص، لكن أكثر من 200 مسجد أغلق مؤقتًا بسبب إجراءات مكافحة كورونا.
وسجلت أستراليا 6 آلاف و767 إصابة بكورونا حتى الجمعة، توفى منهم 93 شخصًا فيما تعافى 5 آلاف و745 حالة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و370 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و70 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". -

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