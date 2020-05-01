واشنطن تتوعد بمحاسبة الصين على جائحة كورونا

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شدد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، الجمعة، على أن الصين سوف تحاسب على جائحة كورونا التي تجتاح العالم.
وقال كودلو لشبكة "CNBC" الأمريكية "سيحاسبون على ذلك.. ليس هناك شك في ذلك.. ومتى وأين ولماذا - سأترك هذا الأمر للرئيس (دونالد ترامب)"، بحسب موقع "الحرة" المحلي.
وأوضح المستشار الأمريكي أن فرض رسوم إضافية على الصين سيكون بيد الرئيس، قائلا "فيما يتعلق بقرارات التعرفة المستقبلية والإجراءات الأخرى، فإن الأمر متروك للرئيس".
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل تعريفة على الواردات الصينية، حيث كان البلدان يتفاوضان على صفقة تجارية متعددة المراحل.
وأضاف كودلو، أن "الصين لا تزال تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، لكن مشتريات السلع تتحرك أبطأ مما كان مقررا بسبب الوباء".
وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية تدرس أيضا العديد من الحوافز، بما في ذلك دفع تكاليف النقل، لإعادة الشركات الأمريكية إلى البلاد من الصين".
فيما نفى كودلو، تقارير تتحدث عن أن واشنطن تفكر في رفض دفع الدين الحكومي الخاص بالصين، ردا على الطريقة التي تعاملت بها الأخيرة مع كورونا.
والخميس، قال ترامب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية جديدة على الصين بسبب تعامل الدولة مع تفشي المرض.
كما جدد اعتقاده بأن الفيروس جاء من مختبر صيني، لكنه لم يذكر أدلة تدعم ذلك.
من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، الادعاءات التي تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر مدينة ووهان.
وقال شوانغ، في تصريح صحفي الجمعة، إن مختبر ووهان "غير قادر على تصميم وخلق فيروسات كورونا، وإنه لم يفعل ذلك أبدا".
وقد أدى وباء كورونا إلى القلق من أن الأجزاء الحيوية من سلسلة الإمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية، تتركز بشدة في الصين.
وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و363 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و69 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". -

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