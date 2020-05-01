بريطانيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 27 ألفا و510

01 مايو 2020 - 10:00 م

أعلنت بريطانيا، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 27 ألفا و510، إثر تسجيل 739 وفاة خلال آخر 24 ساعة.



جاء ذلك على لسان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة.

وأوضح هانكوك أن بلاده أجرت في اليوم الأخير من أبريل/نيسان المنصرم 122 ألفا و347 اختبار كشف عن الفيروس، متخطين الهدف الذي وضعته الحكومة بإجراء 100 ألف اختبار.

ويصل بذلك إجمالي الاختبارات التي أجرتها بريطانيا مليون و23 ألف و824 اختبار.