» استشاري أمراض الصدر: هذا هو سر زيادة الإصابات بكورونا

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أكد الدكتور محمود عبد المجيد استشاري أمراض الصدر، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة راجع إلي عدم التزام المواطنين، بالإجراءات الاحترازية .
وقال الدكتور محمود عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز"الجمعة 1 مايو، أن إجراءات رئاسة الوزراء الأخيرة، جاءت لكي تمنح المواطن وقتا أطول لشراء حاجته، وليس التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وطالب استشاري أمراض الصدر، المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا وخاصة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل دوري وعم النول من المنزل الا عند الضرورة .

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