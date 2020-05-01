» استشاري أمراض الصدر: هذا هو سر زيادة الإصابات بكورونا

01 مايو 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور محمود عبد المجيد استشاري أمراض الصدر، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة راجع إلي عدم التزام المواطنين، بالإجراءات الاحترازية .



وقال الدكتور محمود عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز"الجمعة 1 مايو، أن إجراءات رئاسة الوزراء الأخيرة، جاءت لكي تمنح المواطن وقتا أطول لشراء حاجته، وليس التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية.