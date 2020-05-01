أستاذ مناعة يكشف سر زيادة أعداد المصابين بـ كورونا

قال الدكتور أشرف العقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية خلال شهر رمضان .



وأَضاف الدكتور أشرف العقبة خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "أكسترا نيوز"الجمعة 1 مايو، أن فيروس كورونا يشبة في بداية الإصابة به فيروس الأنفلونزا الموسمية، ولكنه لا يشبه الأنفلونزا العادية في حدة الأعراض التي ظهر بعد ذلك على المصاب والتي تصل للوفاة، موضحا أن 80% من الحالات المصابة بكورونا ليست حرجة ويمكن علاجها، ومعظم حالات الوفاة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .