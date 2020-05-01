أستاذ مناعة يكشف سر زيادة أعداد المصابين بـ كورونا

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قال الدكتور أشرف العقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية خلال شهر رمضان .
 وأَضاف الدكتور أشرف العقبة خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "أكسترا نيوز"الجمعة 1 مايو، أن فيروس كورونا يشبة في بداية الإصابة به فيروس الأنفلونزا الموسمية، ولكنه لا يشبه الأنفلونزا العادية في حدة الأعراض التي ظهر بعد ذلك على المصاب والتي تصل للوفاة، موضحا أن 80% من الحالات المصابة بكورونا ليست حرجة ويمكن علاجها، ومعظم حالات الوفاة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .
 وأكد العقبة، أن فيروس كورونا فيروس مستجد، يصيب المريض بأعراض خطيرة، صعوبة التنفس وقصور في وظائف الأعضاء ومن الممكن أن يتسبب في تجلطات دموية، تؤدي إلي قصور في وظائف الرئة.
 

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