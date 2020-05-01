"كورونا" يُغيّب فارسين من جيش مصر الأبيض

غيب الموت اليوم الجمعة، فارسين من فرسان جيش مصر الأبيض جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
ونعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق، الذى وافته المنية، بمستشفى حجر أبوتيج متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
كما تقدم مجلس النقابة بخالص التعازى لأسرته الكريمة، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي الإطار ذاته، نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي توفي صباح اليوم، في مستشفى العبور بجامعة عين شمس.
وقال الدكتور الخشت، في نعيه، نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.
وتابع الخشت: "لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه".