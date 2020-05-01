وزير الصحة الأردني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

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أشار وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الجمعة، إلى أن العالم يتحدث عن إمكانية عودة موجة ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد في ظل عدم وجود لقاح.

وقال: "الأردن يختلف عن باقي الدول، لأن عدد الحالات قليل جدا مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي لم يحصل المجتمع على مناعة كافية".

وأوضح أنه "في حال شهدنا موجة كورونا ثانية، لربما تكون أقسى بكثير من أي سيناريو محتمل، إذا ما تراخينا".

وأعلن الأردن عن "صفر" إصابات خلال اليومين الماضيين، وأن هناك توجها حكوميا للتخفيف من الحظر المفروض بسبب كورونا في المملكة مع التقييد بالإرشادات الصحية العامة.



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