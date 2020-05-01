رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر للمنادين بفتح المساجد

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة لمن لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية للحد فيروس كورونا، قائلًا: «إن التوكل على الله تعالى دون الأخذ بالأسباب والالتزام بالإجراءات الوقائية تمرد على القانون الإلهي الذي يأمرنا بالأخذ بالأسباب».

وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، المذاع على العديد من الفضائيات، أن كثيرًا من الناس يظنون أنهم يتوكلون ولا يلتزمون بالتدابير والإرشادات العلمية والطبية والإدارية التي تفرضها الجهات المسؤولة للحد من انتشار الوباء، وعلينا أن نتساءل هل فعلًا في الإسلام أن من حق الإنسان أن يخالف الإجراءات الوقائية بحجة أنه يتوكل على الله، وأن ما سيأتيه من مرض سيأتيه، وأن هذا خروج عن روح الدين وعلى قوانين وفقه الشرائع.

وأوضح الإمام الأكبر أن الموضوع مختلف عما تصوره البعض أو هذه القلة، والتي نسمع بين الحين والآخر أنها حاولت أن تذهب إلى المسجد وحاولت أن تضرب الأمثلة للتجمع هنا وهناك، ويريدون أن يؤدون الجمعة والجماعات والتراويح الآن.