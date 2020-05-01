كورونا.. 218 وفاة بفرنسا خلال 24 ساعة

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سجلت فرنسا تراجعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 218 حالة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 218 حالة وبلغت نقطة 24594، بينهم 15369 في المستشفيات و9225 دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289.

كما أفاد سلمون بتسجيل 604 إصابات جديدة بالعدوى في فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 130185 حالة.

ولفت مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 26283 إلى 25887 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 4019 إلى 3878، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.



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