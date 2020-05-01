طائرة مصرية تصل السودان لإجلاء العالقين بها

قال السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، إن طائرة مصرية ستصل الخرطوم، الثلاثاء المقبل، لإجلاء عدد من العالقين المصريين في السودان.

وأضاف "عيسى"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة قادمة من دار السلام في تنزانيا، وأن العالقين الذين سيغادرون على متنها من السودان سيخضعون للحجر الصحي في مصر، وفقا لتوجيهات وإجراءات وزارة الصحة.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أنه جاري حجز مقاعد الطائرة لتحديد عدد المغادرين على متنها.