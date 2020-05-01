  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

أزمة كورونا: مزارعو بريطانيا يتخلصون من الألبان في المجاري

كورونا

"كورونا" يُغيّب فارسين من جيش مصر الأبيض

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه قي آخر تعاملات الأسبوع

أرشيفية

أرقام صادمة.. ضحايا كورونا من الفقراء ضعف أعداد الأغنياء

ارشيفية

تعافي مليون شخص مصاب بفيروس كورونا

عبد الغفار

الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

خير

إعلامي شهير يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد

صلاح وتوتي

لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

اللافتة

قبطي يوصل الوجبات إلى المنازل طوال رمضان بشبرا

طائرة مصرية تصل السودان لإجلاء العالقين بها

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طائرة جثمان مبارك تصل إلى مقابر العائلة

#

ميركل تتعهد بدعم السودان سياسيا واقتصاديا

#

السودان..11 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية في دارفور

#

سقوط مقاتلة عسكرية أثناء نشاط تدريبي

السودان

طائرة مصرية

إجلاء العالقين

قال السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، إن طائرة مصرية ستصل الخرطوم، الثلاثاء المقبل، لإجلاء عدد من العالقين المصريين في السودان.

وأضاف "عيسى"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة قادمة من دار السلام في تنزانيا، وأن العالقين الذين سيغادرون على متنها من السودان سيخضعون للحجر الصحي في مصر، وفقا لتوجيهات وإجراءات وزارة الصحة.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أنه جاري حجز مقاعد الطائرة لتحديد عدد المغادرين على متنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. أقل معدل يومي للوفيات بنيويورك
» انخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب خلال أسبوع
» تراجع وفيات "كوورنا" في كندا
» «رونالدو» يسرب أخبار إصابة زميله بكورونا حتى لا يعود لإيطاليا
» كورونا.. تسجيل 739 وفاة جديدة في بريطانيا
» شعار الأهلي يتصدر الأندية في استفتاء عالمي
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل
» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)
» «كورونا» لن ينتهي قبل عامين.. ويجب الاستعداد للأسوأ
» إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم
» لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية