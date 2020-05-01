  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خير

إعلامي شهير يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد

صلاح وتوتي

لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

اللافتة

قبطي يوصل الوجبات إلى المنازل طوال رمضان بشبرا

صورة

منشق عن كوريا الشمالية: «كيم يونج» مات.. وصراع حول من يخلفه

طبيبة الشرقية وطفلتها

كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

الملك سلمان

استجابة لأمر ملكي.. تحرك عاجل لدعم المتضررين من "كورونا" بالسعودية

كورونا

الصين.. تخفيض مستوى الطوارئ ببؤرة تفشي "كورونا"

كورونا في إسرائيل

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل

كندا

تراجع وفيات "كوورنا" في كندا

تراجع وفيات "كوورنا" في كندا

عرب وعالم

كندا
كندا
Advertisements

أخبار متعلقة
#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 170 في المغرب و93 بالعراق

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

#

بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"

#

تسجيل 507 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى نيويورك

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الجمعة، تسجيل 141 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بالمرض.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 3082 إلى 3223 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 30 أبريل 178 حالة، وذلك بعد أن شهد هذا المعدل تذبذبات على مدار أيام عدة.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1601 ليصل إلى 53657 بعد أن كان على مستوى 52056 حالة.

ويمثل هذا الرقم تراجعا طفيفا للمعدل اليومي للإصابات، حيث سجلت في 27 أبريل 1536 حالة جديدة، وفي 28 أبريل 1692، وفي 29 أبريل 1348، وفي 30 أبريل 1683.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تراجع وفيات "كوورنا" في كندا
» «رونالدو» يسرب أخبار إصابة زميله بكورونا حتى لا يعود لإيطاليا
» كورونا.. تسجيل 739 وفاة جديدة في بريطانيا
» شعار الأهلي يتصدر الأندية في استفتاء عالمي
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل
» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)
» «كورونا» لن ينتهي قبل عامين.. ويجب الاستعداد للأسوأ
» إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم
» لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"
» فيديو.. الفئران تغزو الشوارع وتصيب السكان بالرعب
» كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية