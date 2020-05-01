إعلامي شهير يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد

01 مايو 2020 - 06:18 م

قال الإعلامي محمد علي خير، إن عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك ستكون بشروط.

وأوضح عبر حسابه على "فيس بوك"، أن الدولة ستتبع نفس الإجراءات التي تبنتها الدول التي قررت تخفيف الحظر.

وكتب: "لن نخترع العجلة..هنعمل نفس اجراءات دول العالم اللي قررت تخفيف اجراءات الحظر قريبا..وتقريبا حكومتنا هتخفف الاجراءات بعد عيد الفطر وبناء عليه اقترح مايلي:

اول هام..بالنسبة لموظفي الحكومة..ينبغي تشغيل 50% منهم مع التبادل مع زمايلهم مثلما هو الحال الان وذلك لفترة ليست بالقصيرة

تاني هام..بالنسبة للمصالح الحكومية التي تتعامل مع المواطنين مثل الشهر العقاري والمرور وخلافه..نقترح ان تخصص اماكن انتظار خارج المبني للمواطنين وادخال المواطنين علي دفعات مثلما تفعل البنوك حاليا

تالت هام..نرجو مع بدء العام الدراسي الجديد ان يتم تطبيق بشكل عملي التعليم عن بعد في بعض المدارس او الفصول او المناهج

رابعا..الزام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتعقيم مبانيها بشكل مستمر وفق الية محددة والحصول علي شهادات معتمدة بذلك لضمان الرقابة

خامسا..ان تعلن الحكومة غلق جميع المحلات والانشطة في تمام العاشرة مساء مثل كل بلاد العالم المحترمة..مفيش بلد في العالم فاتحة 24ساعة

سادسا..بالنسبة لدور العبادة ..في حال اقرار اعادة فتحها..يشترط التعقيم بشكل مستمر

سابع هام..تشجيع الناس علي التعامل المالي بينهم عبر نظم الدفع الاليكتروني."

وختم بقوله: "التوعية مطلوبة للمواطنين بشكل مستمر..عارف ان حضراتكم هتسالوني عن مترو الانفاق والقطارات والميكروباصات وعودة المحاكم..قلت استمع لاقتراحاتكم ونقدم ذلك لحكومتنا..وربنا يسهل".



