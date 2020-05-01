"المالية" تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الجمعة، تقديم ميعاد صرف مرتبات شهر مايو للموظفين اعتبارًا من الاثنين الموافق 18 مايو بدلا من السبت الموافق 23 مايو.

وأوضح الوزير أنه تم تقيسيم الوزرات والهيئات على أربع أيام خلال الفترة من 18 مايو وحتي 21 من الشهر نفسه وسيتم إيتاحت المستحقات للعاملين بماكينات الصرف الألي.

وأخطرت الوزارة العاملين بها بموعيد بداية الصرف ووضع مواعيد محددة لصرف المرتبات مع مراعات عدد العاملين والمديريات التابعة لها بالمحافظات لأفته أنه تقديرا لجهود وزارتي الصحة والداخلية تم تبكير معاد صر مرتبات العاملين بهم ابتداء من 17 مايو.

وناشدت الوزارة العاملين بعدم التزاحم عي ماكينات الصراف الألي واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس .