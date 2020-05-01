الصين.. تخفيض مستوى الطوارئ ببؤرة تفشي "كورونا"

أعلن إقليم هوبي بوسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد، خفض مستوى الطوارئ اعتبارا من يوم السبت في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار الوباء.

وكتبت لجنة الصحة في الإقليم على حسابها بموقع "وي تشات" للتراسل اليوم الجمعة، أنه تقرر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتبارا من الثاني من مايو.

وهوبي هو آخر إقليم صيني يخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا.

ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ يون يان نائب حاكم هوبي، قوله" "إن الإقليم سيعدل أيضا إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ"، ولم يذكر تقرير الوكالة التعديلات التي ستجرى.

ولم يعلن إقليم هوبي تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا على مدى 27 يوما حتى نهاية يوم 30 أبريل.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت اليوم، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي منها 4 حالات انتقلت فيها العدوى محليا.