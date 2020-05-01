التجارة الأمريكية: قناة السويس تعرضت لضربة قوية

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كشفت غرفة التجارة الأمريكية في مصر، عن تأثر كبير لحق بقناة السويس، جراء فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت تقريرًا تحدث عن هذه الخسائر.

وكشف التقرير تعرض قطاعات مصرية مثل النقل البحري والشحن الجوي وقناة السويس، لأكبر ضربة جراء "كورونا".

وأشار إلى أن هذه القطاعات تلقت أكبر ضربات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لأنها تعتمد على تدفقات التجارة الدولية.

وأشار التقرير، الذي يعد جزءا من سلسلة تقدم تقييما أوليا للآثار المفاجئة لـCOVIDــ19 على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في مصر، إلى أن الطلب على نظام النقل الداخلي للبلاد تأثر بشكل رئيسي بانخفاض كميات البضائع الواردة.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 94% من إجمالي نقل البضائع الداخلية يستخدم شبكة الطرق في مصر، وبالتالي تأثر بحظر التجول بين عشية وضحاها (وزيادة الازدحام خلال النهار) المفروض لاحتواء تفشى المرض، فيما تم منح استثناءات حظر التجول لنقل المنتجات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى اللازمة لتزويد المصانع والموزعين وتجار التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن السكك الحديدية لم تشهد سوى تأثير ضئيل في الطلب لأنها تحمل نحو 6% فقط من البضائع.

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