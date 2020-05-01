» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)

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تحرش

مرشحة رائسية

نشرت الإعلامية اللبنانية، ليال سعد، مقطع فيديو منسوبًا إلى الفنان الشاب جوليان فرحات وهو يقوم بالتحرش بها بطريقة مخجلة أثناء ظهورها على شاشة التليفزيون.
الفيديو الذي نشرته مراسلة تلفزيون "الجديد" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر اسم "جوليان"، بينما يستخدم أصابعه في القيام بحركات غير لائقة تجاه مكان حساس في جسدها أثناء ظهورها على شاشة التلفاز.
وكتبت "ليال" معلقة على مقطع الفيديو: "وصلني هيدا الفيديو. فتحت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاططه STORY على انستغرام. تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات".
وأضافت: "هيدا الممثل يفترض انه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا افكاره؟".
وتوجهت إليه قائلة: "جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها وهاي مش طريقة لتفجير الكبت. في معالجين نفسيين كتير بلبنان واصحاب كفاءة عالية جداً وعدد كبير منهم بقدم خدمات من دون اي بدل مادي مجرّد لمساعدات الناس وتخفيف الكبت الخطير بهالمجتمع لأنو بيعتبروها رسالة ضرورية".
واستطردت: "بنصحك بزيارة احدهم او التواصل معهم. خطوة بتساعدك بشغلك قبل كل شي تاني. ومؤسف انك عم تضحك بهيدي الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، انا للأمانة وجعني قلبي عليك. عسلامة انشالله".
يذكر أن ليال تعمل مراسلة لتليفزيون الجديد لدى رئاسة الجمهورية منذ عام 2016.
كما كانت تعمل مراسلة إخبارية بين عامي 2015 و2015 لتليفزيون الكويت، وكاتبة إلكترونية في إذاغة صوت لبنان بين 2014 و2015.
وهي حاصلة على بكالوريوس الإعلام عام 2014 من "الجامعة اللبنانية"، والماجستير في الإعلام من الجامعة ذاتها عام 2016.

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