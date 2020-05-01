» الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء الكأس

01 مايو 2020 - 02:50 م

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء بطولة كأس رابطة المحترفين العام المقبل وزيادة عدد الفرق في الدورى الممتاز.

وأضافت صحيفة ذا صن الإنجليزية أنه من المتوقع أن يزيد عدد أندية الدورى الممتاز مع إلغاء الهبوط وصعود ثلاث فرق من القسم الثاني علي أن يعود الدورى بشكله الطبيعي الموسم بعد المقبل.

وتابعت الصحيفة أن خوض أكثر من 44 مباراة في بطولة الدورى العام المقبل سيجعل من الصعب لعب بطولة كأس الرابطة وسيكون علينا إلغاؤها.