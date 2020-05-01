توصيات جديدة من اللجنة الخماسية لمجلس "الجبلاية" القادم

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اللجنه الخماسيه

انتخابات الجبلايه

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على رفع عدد من التوصيات للمجلس الجديد حال إقامة انتخابات الجبلاية يوليو أو أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وجاء من بين التوصيات أن يكون عدد قوائم اللاعبين فى الموسم المقبل مفتوحاً للأندية، كما يحدث فى معظم دوريات العالم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القائمة المفتوحة يتم العمل بها فى معظم الدوريات إلى جانب تطبيق لوائح الاتحاد الدولى فى الحالات الخاصة بأحقية اللاعب فى الحصول على عقده كاملا الموقع بينه وبين ناديه فى حال الاستغناء عنه.


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