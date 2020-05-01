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10 فوائد لتناول البيض في السحور

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البيض في السحور
البيض في السحور
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متابعات- أمينة عبد العال

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البيض

أمراض القلب

السحور

 تتنوع الأطعمة علي مائدة السحور وهناك بعض الأطعمة الأساسية ومنها الفول والبيض والجبن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول البيض في السحور له 10 فوائد هامة.

و من الأفضل تناول البيض مسلوق حسبما أكد موقع هيلث لاين " في تقريره الذي نشرته " الشروق" ، فهو يحفز جهاز المناعة علي مقاومة الأمراض ويساعد علي التخلص من الدهون.

والفوائد الـ 10 هي:

1-   البيض المسلوقة الواحدة تحتوي علي فيتامين "أ" بنسبة 6%، وفيتامين "ب5" بنسبة 7%، و"ب 12" بنسبة 9%، وأيضًا الفوسفور بنسبة 9%، كما تحتوي البيضة على فيتامين "د"، وفيتامين "هـ"، وفيتامين "ب 6".

2-   يرفع البيض البروتين الدهني والذي تعتبر زيادته حماية للجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية و أمراض القلب وتناول بيضتين يوميا ترفع مستويات البروتين الدهني بنسبة 10%.

3-   بيضة واحدة يوميا تكون مثالية بالنسبة للكوليسترول فهي لن تؤثر بشكل سلبي علي الدم.

4-    "الكولين" أو شبيه فيتامين "ب" تساعد في بناء أغشية الخلايا  و إنتاج الجزئيات التي تنقل الإشارة إلي المخ.

5-   يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

6-  يحتوي علي مضادات الأكسدة مما يساعد علي الحفاظ علي صحة العين وتأخر الشيخوخة ولاحتوائه أيضا علي فيتامين"أ" الذي يؤدي انخفاضه إلي فقدان النظر.

7-   البيضة المسلوقة تحتوي علي أوميجا 3 والتي لها القدرة علي تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم وبذلك تحمي القلب من الأمراض.

8-   يساعد البيض الجسم زيادة كتلة العضلات وخفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

9-   يعمل علي تقليل الوزن لأنه يعطي الشعور بالشبع.

10-                   يقلل من فرض الإصابة بالسكتة الدماغية  لأنه منخفض الكربوهيدرات.


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