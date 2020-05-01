» شروط "الدراويش" للاستغناء عن "باهر" للأهلى

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وضع الفرنسي جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عددا من الشروط لبيع باهر المحمدي في حال حصوله على عرض خارجي مناسب أو انتقاله للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد.

وأبدى الفرنسى رغبته المبدئية لرحيل باهر المحمدي بنهاية الموسم، بشرط الحصول على استعارة أحمد الشيخ أو حسين السيد أو علي لطفي حارس مرمى الفريق ضمن صفقة انتقال باهر المحمدي للأهلي.

وينتظر النادي الإسماعيلي عرضا رسميا من النادي الأهلي، لباهر المحمدي يستطيع النادي خلاله للاستفادة المادية من اللاعب وأيضا الفنية حال موافقة مسؤولي القلعة الحمراء على إعارة هؤلاء اللاعبين.


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