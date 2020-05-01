بعد نعيه لشهداء الوطن.. أبو تريكة: يارب نسألك راحة المتقين

01 مايو 2020 - 01:39 م

في دعاء مؤثر كتب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة : "اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين ، وأجر الصابرين وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم ثبت قلوبنا على حبك وطاعتك وتقواك وأنعم علينا بمغفرتك ورضاك والفوز بجنتك ، وأبعدنا عن سخطك وغضبك يارب العالمين".

وتأتي تدوينة أبو تريكة بعد نعيه لشهداء سيناء، الذين استشهدوا في انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد.

وكان النجم أبو تريكة قد نعى شهداء الوطن قائلا : " الشهادة في سبيل الوطن خلود في الجنان وفي القلوب والعقول ..رحم الله شهداء مصر في مدينة بئر العبد وأسكنهم فسيح جناته وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة، كان أعلن مساء أمس الخميس عن انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود من بينهم اثنان من محافظة سوهاج.