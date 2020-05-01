والدة شهيد بئر العبد: "خلفته بعد زواجي بـ10 سنين"

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والدة الشهيد عبدالحميد صبحي
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إيمان هاني

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الإرهاب

سيناء

تن

بئر العبد

نعت والدة الشهيد عبدالحميد صبحي، الذي استشهد في عمل إرهابي ببئر العبد في شمال سيناء أمس ، نجلها،قالئة :"إنه كان ابنها الوحيد الذي انتظرته لمدة 10 سنوات بعد زواجها".
وأضافت خلال لقائها عبر فضائية "تن" اليوم الجمعة، قائلة : " أنا تجوزت ومخلفتش إلا بعد 10 سنين وساعة ما يجي يغدروا بيه، معقبة :"فرحك النهارده يا عبده واحتسبتك عند الله يا حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل".
وتابعت :" مكنش قايلي إنه بيخدم في شمال سيناء ، كان قايلي إنه بيخدم في الإسماعيلية، مؤكدة أنها لم تره منذ 3 أسابيع".
 وكان المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن مساء أمس الخميس عن انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود من بينهم اثنان من محافظة سوهاج.

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