الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

01 مايو 2020 - 12:47 م

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الخشت على حسابه في فيس بوك: " صديق غال وشخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".

وأعرب الخشت عن أسفه قائلا : نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة".

وتابع : لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان.. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه.. لا أراكم الله مكروها.