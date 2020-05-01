» «السيسي» يهنئ عمال مصر بعيدهم

01 مايو 2020 - 12:30 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، والذى يحتفل به كل عام.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك،: "أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتى ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن".

وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء أنكم تمثلون قطاعا وطنيا هو القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحور الأساسي للتنمية والقاعدة الراسخة للإنتاج، تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".