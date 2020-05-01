» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية

01 مايو 2020 - 12:15 م

يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل اللجنة الخماسية وتحديد الموعد النهائى للانتخابات ومدة المجلس الجديد سواء بالاستمرار عام واحد حتى أولمبياد طوكيو أو دورة كاملة.

من جانبه أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى للاتحاد، ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية.